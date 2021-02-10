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В Минздраве Ставрополья прокомментировали сообщения о подмене тел детей куклами на похоронах

Виктория Ивашечкина
23:25 10.02.2021
По словам губернатора края, из правоохранительных органов Дагестана уже было получено обращение с данными предполагаемой роженицы.
В Минздраве Ставрополья прокомментировали сообщения о подмене тел детей куклами на похоронах
© Фото: bazon6025 telegram
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В Минздраве Ставрополья опровергли сообщения о подмене тел погибших новорожденных близнецов куклами в одном из перинатальных центров.

«В пабликах распространяется шокирующая информация о том, что в Дагестане при похоронной церемонии вместо тел младенцев были обнаружены куклы. Эта информация не подтвердилась», - уточнили в министерстве, передает ТАСС.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, сделанная на кладбище в Дагестане. На кадрах мужчина показывает пластиковых кукол, утверждая, что их ему выдали в перинатальном центре Ставрополя вместо тел его умерших детей. Он заявил, что обнаружил подмену, приехав в Дагестан.

Также распространяются сообщения о том, что подмена младенцев куклами произошла в перинатальном центре №1. Но в Минздраве опровергли информацию, отметив, что ежедневно за происходящим наблюдают 190 видеокамер на всех этажах медучреждения.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, он взял на контроль проверку ситуации. По последним данным, уже получено обращение из правоохранительных органов Дагестана с данными предполагаемой роженицы.

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