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Путин назначил нового посла в Эквадоре

Анна Касаткина
23:20 10.02.2021
Ранее Владимир Спринчан занимал должность посла в Боливии.
Путин назначил нового посла в Эквадоре
© Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин назначил Владимира Спринчана новым чрезвычайным и полномочным послом России в Эквадоре. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Спринчана Владимира Ивановича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Эквадор», – говорится в документе.

Андрей Векленко освобожден от должности посла в Эквадоре другим указом президента.

Владимир Спринчан с 26 июля 2017 года по 10 декабря 2020 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Боливии.

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