В стране и мире Путин назначил нового посла в Эквадоре Анна Касаткина Ранее Владимир Спринчан занимал должность посла в Боливии. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент России Владимир Путин назначил Владимира Спринчана новым чрезвычайным и полномочным послом России в Эквадоре. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. «Назначить Спринчана Владимира Ивановича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Эквадор», – говорится в документе. Андрей Векленко освобожден от должности посла в Эквадоре другим указом президента. Владимир Спринчан с 26 июля 2017 года по 10 декабря 2020 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Боливии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика