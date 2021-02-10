Путин назначил нового посла в Эквадоре
Ранее Владимир Спринчан занимал должность посла в Боливии.
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Президент России Владимир Путин назначил Владимира Спринчана новым чрезвычайным и полномочным послом России в Эквадоре. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Спринчана Владимира Ивановича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Эквадор», – говорится в документе.
Андрей Векленко освобожден от должности посла в Эквадоре другим указом президента.
Владимир Спринчан с 26 июля 2017 года по 10 декабря 2020 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Боливии.