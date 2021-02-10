Представитель ВОЗ привилась российской вакциной от COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сделала прививку от коронавируса. Она заявила, что чувствует себя хорошо.

«Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, - это индивидуальное решение каждого человека. В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, где я нахожусь, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин», - сказала Вуйнович.

Также представитель ВОЗ отметила, что решение о вакцинации и выбор препарата остаются на усмотрение каждого человека и относятся к конфиденциальной и частной жизни.

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V», разработанный НИЦ имени Гамалеи при участии Минобороны России, и «ЭпиВакКорона», созданная Научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.