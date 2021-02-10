США вводят санкции против участников переворота в Мьянме

США вводят адресные санкции в отношении военных руководителей Мьянмы, причастных к госперевороту. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Сегодня я подписал исполнительный указ, который позволяет немедленно ввести санкции в отношении военных Мьянмы, которые руководили переворотом», - заявил президент США.

Он добавил, что ограничения коснутся «бизнес-интересов» и ближайших родственников лиц, список которых будет определен на этой неделе. Байден сообщил, что американская администрация делает все, чтобы не дать военным получить доступ к 1 миллиарду долларов, принадлежащих правительству Мьянмы, которые находятся в США: пишет ТАСС.

Ранее США выразили обеспокоенность событиями в Мьянме и предупреждали о последствиях лицам, которые арестовали гражданских лидеров в стране. СМИ сообщали, что в стране объявлено чрезвычайное положение сроком на один год, после задержания госсоветника, президента и членов правящей партии. По предварительной информации, обострение обстановки в Мьянме началось после выборов.