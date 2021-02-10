Фуд-корты, кинотеатры и цирки: в Петербурге смягчили ограничения из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге смягчили введенные из-за распространения коронавируса ограничения. Изменение в соответствующее постановление внес губернатор Александр Беглов.

В документе сказано, что с 12 февраля в городе откроются фуд-корты. Им разрешено работать при условии соблюдения норм безопасности и обслуживания не более 50% столов.

«При этом условия работы фуд-кортов и фуд-плейсов, ранее открытых на вокзалах, автозаправочных станциях и в аэропорту, не изменяются», - заявили в администрации города.

Кроме того, с 12 числа с 50% до 75% будет увеличена заполняемость залов кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов.

Накануне в первом российском регионе (Удмуртии) отменили обязательное ношение масок. В среду, 10 февраля, с работы ЗАГСов Москвы сняли противоэпидемиологические ограничения.