Украинское правительство запретило регистрировать российские вакцины от COVID-19

Правительство Украины запретило регистрацию в стране российских вакцин и других профилактических средств от коронавирусной инфекции. Постановление от 8 февраля опубликовано на правительственном портале.

Ранее президент Украины заявил, что Киев не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса из-за отсутствия доказательств ее эффективности.

При этом на Украине пытаются собрать подписи за регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Местные СМИ сообщают, что в стране сформировался подпольный рынок вакцин.

Напомним, что авторитетное медицинское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Журнал подтвердил высокую эффективность и безопасность российской вакцины.