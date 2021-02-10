В стране и мире Фомин обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке Иван Линдеманн В Минобороны РФ заявили, что в ходе встречи стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего взаимодействия. © Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с послом Израиля Александром Бен Цви. Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и развитие российско-израильского взаимодействия. «Десятого февраля в Москве состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в РФ Александром Бен Цви. В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития российско-израильского взаимодействия. Также обсуждались ключевые аспекты обстановки на Ближнем Востоке», - сказано в сообщении Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что в ходе встречи, которая прошла в атмосфере взаимопонимания, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего взаимодействия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика