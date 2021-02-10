«Злонамеренная провокация»: военный эксперт о предложении Киева разрешить операции НАТО над Крымом

Откровенная, злонамеренная и коварная провокация. Так военный эксперт Виктор Баранец отреагировал на решение Украины разрешить НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для операций альянса.

«Собственно, украинская политика и не бывает другой. Украина якобы разрешила американцам пролетать над российским воздушным пространством. То есть Украина фактически разрешает американцам совершать преступления», - сказал он телеканалу «Звезда».

Эксперт не исключил, что в итоге это может привести к военным действиям.

«Можно точно сказать, что американские самолеты сразу же будут встречены нашими силами ПВО. Конечно, американцы скажут, что им разрешила Украина, поскольку Крым это Украина. Они до сих пор не признают Крым российским. И пусть не признают, главное, чтобы они не нарывались на большие неприятности», - заявил Баранец.

При этом он выразил надежду, что американские политики и генералы хорошо понимают, в какую провокацию их втягивает Украина.