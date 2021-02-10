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Сенат приступил к рассмотрению импичмента Трампу

Иван Линдеманн
21:17 10.02.2021
В ходе слушаний каждой из сторон предоставят до 16 часов на изложение своих доводов.
Сенат приступил к рассмотрению импичмента Трампу
© Фото: pixabay
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Сенат США приступил к рассмотрению импичмента Дональду Трампу по существу. Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к штурму Капитолия, который произошел 6 января, в день утверждения итогов выборов.

Известно, что в ходе слушаний каждой из сторон предоставят до 16 часов на изложение своих доводов. После этого сенаторы, которые исполняют роли присяжных заседателей, проголосуют по вопросу об импичменте.

Ранее импичмент Трампу уже вынесла Палата представителей, где большинство принадлежит демократам. Накануне Сенат США признал конституционным рассмотрение данного вопроса даже после ухода главы государства с поста.

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