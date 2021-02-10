Глава МИД ФРГ предупредил о последствиях отказа от «Северного потока-2»

Глава МИД Германии Хайко Маас во время своего выступления в Бундестаге заявил о необходимости задуматься о том, к чему может привести отказ от реализация проекта «Северный поток-2».

«Те, кто принципиально ставит под вопрос “Северный поток-2”, должны осознавать, какие геостратегические последствия это будет иметь, и что это значит для возможности влияния Европы на Россию», - заявил министр иностранных дел ФРГ.

Маас добавил, что есть страны, требующие прекращения строительства трубопровода, при этом сами «увеличивают импорт нефти из России». Глава МИД Германии считает, что не стоит «рушить мосты» с Россией. Он отметил, что Берлин готов к диалогу с Москвой.