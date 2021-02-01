Власти Калининградской области оценили «сценарий удара НАТО» по региону

«План» Североатлантического альянса о якобы намерении нанести удар по Калининградской области является фантазиями. Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

«Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различных экспертов и институтов. Назвать их, кроме как фантазиями, никак не получается», - сказал он.

Сценарий превентивного удара НАТО был опубликован изданием Overt Defence на прошлой неделе. В материале говорится, что план якобы включает ликвидацию ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400 в Калининградской области, а также блокаду Балтийска.

В комментарии РИА Новости Лысков акцентировал, что Калининградская область имеет большой туристический потенциал и вместо «планирования вторжения» лучше стоит подумать о создании соответствующих маршрутов.