В РФ предъявили документальное подтверждение заявки на регистрацию российской вакцины в ЕС

В России ответили на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), которое сообщило, что не получало заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В официальном Twitter-аккаунте вакцины опубликована заявка на регистрацию препарата «Спутник V» на территории Евросоюза, которая была подана еще в конце января.

«В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку “Спутник V”, мы публикуем подтверждение такой заявки от 29 января 2021 года», - говорится в сообщении.

Ранее в РФПИ сообщили, что к концу недели российскую вакцину от COVID-19 должны одобрить уже в 25 странах.