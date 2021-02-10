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Снегопады, метели и ветер: как российские регионы справляются с погодными катаклизмами

Павел Ремнев
20:02 10.02.2021
По данным метеорологов, в Москве ожидается один из самых сильных за последние полвека снегопадов: метель будет бушевать три дня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Этой зимой погода испытывает на прочность российские регионы. На юге страны еще вчера прямо на улицах катались на коньках, а сегодня дороги размывают потоки воды.

На Дальнем Востоке Колыма едва сдерживает натиск урагана. Ветер сносит крыши домов и даже гнет светофоры. А Сибирь утопает в снегах. Экстренные службы буквально откапывают людей, попавших в локальные лавины.

Из-под снега видны одни перчатки, руки едва шевелятся, - только на это способен человек, которого завалило снегом. Трое ребят, которые проезжали мимо, вовремя заметили сноубордиста. Первым делом они откопали лицо, чтобы человек мог дышать. Потом сноубордист рассказал, что по нему даже проехали пару раз, не заметив и не обратив внимания.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил одного из спасателей. Иван Зимин учится в 7 классе, но уже показал качества настоящего спецназовца. Кроме компьютера для учебы, глава региона подарил мальчику свой берет командира Сил специальных операций.

Россию в буквальном смысле заваливает снегом. В дачном поселке под Новокузнецком с одной из крыш неожиданно сошел снег прямо на хозяйку, которая приехала проверить свой дом. Женщина около десяти часов находилась под снегом. Она не могла даже крикнуть. При это в соседнем доме были все время люди.

«Машина стоит а света нет, тишина. Я думал, делами занимаются, печку топят, за домом смотрят. Не пойдешь же смотреть. Никогда худший вариант не рассматриваешь», - рассказал житель дачного поселка.

По словам ученых, нынешняя погода - следствие глобальной разбалансировки климата. Резкие колебания температуры, когда за пару дней выпадает месячная норма осадков, в будущем станут обычным явлением, считают метеорологи.

«Погода становится более нервной, то есть ее среднее значение изменяется мало. Вот разброс от этих средних значений в сторону каких-то экстремумов, становится все более сильным. Но в качестве простого примера можно привести количество осадков. Если раньше в каком-то абстрактном населенном пункте мы получали в течении месяца 100 мм осадков, причем происходило это в течении 10 дней. То сейчас те же самые 100 мм, выпадают за два три дня», - пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус

Ситуацию усугубляет еще и радиационное охлаждение, которое ничего общего с радиоактивностью не имеет. Синоптики объясняют, что когда на небе меньше облаков, то больше тепла начинает отдавать земля, и становится холоднее.

На Балтике замерзают бухты, где вода всегда была свободна ото льда. В акватории военной гавани впервые за 5 лет работает ледокол. Обкалывает суда и прокалывает дорожку.

В других регионах бушуют ветра. В Магадане через дорогу летают листы профнастила. Ветер срывает линии электропередачи и крыши с домов. Городские власти пока даже приблизительно не могут подсчитать ущерб, а стихия продолжает бушевать.

В ближайшее время погода проверит на прочность и коммунальные службы в Центральной России. По данным метеорологов, в Москве ожидается один из самых сильных за последние полвека снегопадов: метель будет бушевать три дня. Все службы уже в режиме повышенной готовности. По прогнозам, им придется больше недели убирать снег, который выпадет всего за три дня.

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