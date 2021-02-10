В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Лукашенко
О сроках сообщат своевременно, сказал Дмитрий Песков.
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В Кремле сообщили о подготовке встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.
«Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В конце января лидеры двух государств провели телефонный разговор. Путин и Лукашенко обсудили вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства, а также борьбу с распространением коронавируса.