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В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Лукашенко

Иван Линдеманн
19:55 10.02.2021
О сроках сообщат своевременно, сказал Дмитрий Песков.
В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Лукашенко
© Фото: kremlin.ru
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В Кремле сообщили о подготовке встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В конце января лидеры двух государств провели телефонный разговор. Путин и Лукашенко обсудили вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства, а также борьбу с распространением коронавируса.

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