В стране и мире В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Лукашенко Иван Линдеманн О сроках сообщат своевременно, сказал Дмитрий Песков. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: В Кремле сообщили о подготовке встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В конце января лидеры двух государств провели телефонный разговор. Путин и Лукашенко обсудили вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства, а также борьбу с распространением коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика