За решетку на 5 лет могут отправиться те, кто оправдывает нацизм в интернете. В Госдуме в первом чтении принят законопроект, ужесточающий ответственность за опровержение решений Нюрнбергского трибунала. Его цель - защита исторической памяти.

В Европе же явно забыли или плохо выучили уроки Второй мировой войны. Новость последних дней - из Франции, где решили переиздать программную книгу нацизма «Майн Кампф» Адольфа Гитлера (запрещена к распространению в РФ). Французы обещают академическую, то есть научную версию.

«Это будет переиздание книги, разоблачающее расистскую и антисемитскую идеологию Адольфа Гитлера, что всегда является предметом многочисленных споров в обществе», - сообщает газета Le Figaro.

И все же есть сегодня книги, которые нынешним властям в Варшаве явно не по вкусу. Под суд отправили авторов издания «Ночь без конца» Яна Грабовского и Барбару Энгелькинг. Власти не просто заставляют двух историков Холокоста переписывать главы книги, но и публично извиняться перед племянницей одного из поляков Эдварда Малиновского, имя которого, как считает его родственница, ученые оболгали и записали в пособники нацистов. На факты из книги о том, что Малиновский причастен к смерти десятков евреев, суд в Варшаве попросту закрыл глаза.

«Нет сомнений в том, что это своего рода попытка показать ученым, что есть темы, которые им лучше не исследовать, потому что они могут понести финансовые убытки или быть привлечены к суду. У властей Польши есть определенное видение польской истории, его хотят высечь в камне и сказать, что оно единственное верное», - отметила Барбара Энгелькинг.

В России не раз говорили о том, что все усилия Европы по оправданию нацизма и попытки оспорить те факты, которые установлены Нюрнбергским процессом, не просто ведут в тупик, а являются преступлением. И все, что сегодня есть в интернете - книги, ролики - вообще не имеет границ. Именно поэтому Госдума и приняла поправки, которые должны ужесточить публичное оправдание и реабилитацию нацизма в сети.

«Все те, кто будет пытаться использовать фашистскую нацистскую риторику против современно мира и пытаться возрождать эту античеловеческую идеологию, были, есть и будут преступниками. Закон, который действует в России, - это закон о защите будущего. Речь идет о сохранении благополучия и права на мирное развитие будущих поколений», - заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

К слову, в Польше процесс по делу авторов книги о Холокосте, которые посмели рассказать о правдивых фактах из истории, сейчас польские СМИ освещают максимально широко и совсем молчат о новостях из соседней Германии, где предъявили обвинение бывшему охраннику нацистского лагеря Заксенхаузен. Его имя не называют, но известно, что немецкая прокуратура смогла доказать - он является соучастником массовых убийств в годы Второй мировой. Обвиняемого связывают с тремя тысячами смертей, начиная с 1942 года, когда в концлагере были построены газовая камера и крематорий. Убить он мог гораздо больше, но в апреле 1945 года узников Заксенхаузена освободили бойцы Красной армии.