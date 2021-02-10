С работы ЗАГСов Москвы сняли противоэпидемиологические ограничения

С работы столичных ЗАГСов сняты почти все противоэпидемиологические ограничения. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала начальник Медведковского отдела ЗАГСа Ольга Зверева.

«ЗАГСы Москвы перешли на обычный режим работы. Ограничения сняты, с 25 января отменена предварительная запись. Сейчас в отделы ЗАГСов Москвы и во Дворцы бракосочетания можно обратиться без предварительной записи. Но надо помнить, что пока еще приоритет или оказание услуги в приеме - для граждан, которые были предварительно записаны», - объяснила она.

При этом Зверева обратила внимание на то, что в ЗАГСах по-прежнему сохраняются требования к посетителям о соблюдении социальной дистанции.

«Да, раньше было ограничение по количеству гостей при торжественной регистрации брака - не более пяти человек. На сегодняшний день эти ограничения тоже сняты и можно приглашать гостей в полном объеме. Но надо помнить, что социальная дистанция пока сохраняется. Естественно, слишком большое количество гостей не каждый отдела ЗАГСа может принять. Поэтому надо ориентироваться еще на помещение, чтобы соблюсти социальную дистанцию, которая пока сохранена», - подчеркнула специалист.

В России после начавшегося осенью всплеска заболеваемости коронавирусом в последнее время наблюдается снижение роста числа заражений. К настоящему моменту власти двух российских регионов - Удмуртии и Чечни - приняли решение отказаться от обязательного ношения масок, сделав масочный режим рекомендательным. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что рекомендательный режим ношения масок следует вводить на всей территории страны.