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Маэстро за дирижерским пультом: Пласидо Доминго приехал на репетиции в Большой театр

Тамара Астапенкова
19:17 10.02.2021
В спектаклях «Дон Карлос» и «Травиата» артист выступит в своем привычном амплуа и исполнит ведущие партии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На репетиции в Большой театр приехал легендарный Пласидо Доминго, который встанет за дирижерский пульт. Звездный испанский тенор переболел короновирусом и больше полугода находился на самоизоляции. Теперь он будет дирижировать «Богемой». Работать со звездой такого уровня рады даже признанные мэтры оперной сцены.

«Я слежу за ним на сцене и учусь его манере держаться. Даже тому, как он справляется с волнением за кулисами. А он до сих пор волнуется, как любой большой артист. И конечно же его сумасшедшая энергетика, которая передается и ты ею заряжаешься», - рассказала приглашенная солистка Большого театра Аида Гарифулина.

Кроме того, в афише Большого театра - спектакли «Дон Карлос» и «Травиата», в которых Пласидо Доминго выступит в своем привычном амплуа и исполнит ведущие партии.

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