Маэстро за дирижерским пультом: Пласидо Доминго приехал на репетиции в Большой театр

На репетиции в Большой театр приехал легендарный Пласидо Доминго, который встанет за дирижерский пульт. Звездный испанский тенор переболел короновирусом и больше полугода находился на самоизоляции. Теперь он будет дирижировать «Богемой». Работать со звездой такого уровня рады даже признанные мэтры оперной сцены.

«Я слежу за ним на сцене и учусь его манере держаться. Даже тому, как он справляется с волнением за кулисами. А он до сих пор волнуется, как любой большой артист. И конечно же его сумасшедшая энергетика, которая передается и ты ею заряжаешься», - рассказала приглашенная солистка Большого театра Аида Гарифулина.

Кроме того, в афише Большого театра - спектакли «Дон Карлос» и «Травиата», в которых Пласидо Доминго выступит в своем привычном амплуа и исполнит ведущие партии.