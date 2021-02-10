Верховный суд РФ рассмотрит иск об отмене масочного режима

Верховный суд РФ принял к производству иск об отмене режима обязательного ношения масок. Как уточняется, рассмотрение было назначено на 1 апреля.

«Суд принял к производству административное исковое заявление о признании недействующим п. 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020», - сообщили РИА Новости в суде.

В данном пункте предусматривается соблюдение всеми физлицами правил личной гигиены, среди которых - мытье рук, использование антисептиков, ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров.

Ранее власти Удмуртии и Чечни приняли решение отказаться от режима обязательного ношения масок, сделав его рекомендательным.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что рекомендательный режим ношения масок следует вводить на всей территории страны. По его словам, нужно в первую очередь стимулировать россиян прививаться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти субъектов РФ принимают решение об отмене масочного режима, исходя из ситуации в регионах.