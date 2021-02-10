В стране и мире Коронавирус В Кремле прокомментировали отмену масочного режима в некоторых субъектах РФ Анна Назайкина Ранее власти Удмуртии и Чечни приняли решение отказаться от обязательного ношения масок, сделав масочный режим рекомендательным. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти субъектов РФ принимают решение об отмене масочного режима, исходя из ситуации в регионах. «В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», - заявил представитель Кремля. Ранее власти двух российских регионов - Удмуртии и Чечни - приняли решение отказаться от обязательного ношения масок, сделав масочный режим рекомендательным. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что рекомендательный режим ношения масок следует вводить на всей территории страны. По его словам, нужно в первую очередь стимулировать людей вакцинироваться. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика