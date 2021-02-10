В Британии выделили новые симптомы COVID-19

Ученые Имперского колледжа Лондона сообщили о ряде симптомов, которые часто возникают при инфицировании коронавирусом. Речь идет о головной боли и боли в мышцах, ознобе и потере аппетита. Результаты исследований опубликованы на сайте учебного заведения.

Были проведены исследования анкет, которые люди заполняли перед сдачей тестов на COVID-19, с июня 2020 года по январь 2021 года. Выяснилось, что наряду с «классическими» симптомами, которые были выделены британскими врачами, - потеря обоняния и вкуса, повышенная температура и не проходящий кашель, - пациенты также указывали на озноб, потерю аппетита, мышечную и головную боли.

Сообщается, что у людей, отметивших в анкете наличие любого симптома из «классического» набора или нового, а также их сочетание, чаще всего подтверждалось заражение коронавирусом.

Авторы исследования также обратили внимание на разницу в симптомах у людей разных возрастов. Дети и подростки от 5 до 17 лет чаще всего жаловались на головные боли, люди от 18 до 54 лет отмечали боли в мышцах, у лиц старше 55 лет пропадал аппетит. И только озноб встречался во всех возрастных группах.