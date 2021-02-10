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Решение конфликтов и помощь согражданам: сотрудники посольств России по случаю профессионального праздника поделились деталями своей работы

Иван Линдеманн
Игорь Балдин
18:01 10.02.2021
Президент РФ высоко оценил работу наших сотрудников дипмиссий за границей в разгар пандемии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Владимир Путин поздравил сотрудников российского Министерства иностранных дел с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника. Президент высоко оценил работу наших сотрудников дипмиссий за границей в разгар пандемии.

«Есть такое название фильма "Миссия: Невыполнима". В те дни нам казалось именно так, когда стояла задача эвакуации наших граждан из провинции Хубэй. А это территория размером с Республику Белоруссия с населением, примерно равным Италии», - вспоминает чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Съемочная группа телеканала «Звезда» встретилась с сотрудниками посольства, которые проводили эвакуацию. Они рассказали, что работать приходилось сутками, без выходных. Но в итоге все россияне, желавшие покинуть, по сути, закрытый Китай, смогли это сделать.

«Было задействовано около 20 сотрудников, но это уже к началу самой эвакуации. А вначале у нас было пятеро сотрудников и два мобильных телефона на всех, по которым мы держали связь с соотечественниками», - поделилась первый секретарь посольства РФ в Китае Наталья Прыжкова.

Античные скульптуры, рисунки фламандских художников, люстры из муранского стекла - нет, это не музеи Ватикана, это бывшая вилла князя Абамелека-Лазарева, а сейчас - российское посольство в Италии. Наслаждаться этими красотами в 2020 году у наших дипломатов времени было немного. Весной и летом, пока мы сидели на изоляции, здесь кипела работа - медикаменты, кислородные маски, а главное - наши военные врачи: в Бергамо, провинцию, что задыхалась от коронавируса, пришла помощь из России.

«Эта помощь оказалась очень кстати. Она была своевременна. Правильно в России говорят: "Чужого горя не бывает". И тогдашнее горе итальянцев нам было весьма близко», - рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Италии Сергей Разов.

В это время посольские телефоны обрывали и здесь, в Белграде, на улице Делиградской. Из подмосковного Чкаловского в столицу Сербии летели военно-транспортные  самолеты с медицинским оборудованием, врачами и офицерами РХБЗ, чтобы проводить в местных госпиталях дезинфекцию. Работать в критических условиях нашему послу не впервой: он был в Югославии еще во времена бомбардировок НАТО.

«Наиболее сложным был первый этап, первый этап запретов, первый этап карантина, первый этап ограничений - отсутствие заранее спланированных действий», - сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Любое посольство - это российская территория. Значит, частица нашей страны есть в каждом уголке мира. Все эти здания, города и государства объединяет наш флаг и, конечно, знаменитая высотка МИД РФ. Однако главным символом дипломатии она была не всегда. 

Первый посольский приказ был основан еще Иваном Грозным, в 1549 году. И находился он на том месте, где сейчас стоит Кремлевский дворец. При Петре Первом МИД переехал в Санкт-Петербург, на Невский проспект. А в Москву дипкорпус вернулся только после Октябрьской революции. Народный комиссариат иностранных дел располагался в здании на Кузнецком Мосту и занимал всего один этаж, рассказал корреспондент «Звезды» Игорь Балдин.

Теперь об истории нашей дипломатии можно узнать больше. В этот день Министерство иностранных дел раскрывает свои секреты, показывает нам архивные документы, которым несколько сотен лет: победа в первой Русско-турецкой войне, Парижский мир или договор между Россией и Швецией за подписью Петра Первого - выиграв войну, мы получаем выход в Балтику.

Это завоевания не только нашей армии, но и дипломатии, что и сейчас по всему свету отстаивает интересы России. Посольство Аргентины, например,  готовится встретить очередную партию вакцины «Спутник V».

«Простые люди восприняли поставку вакцины с воодушевлением, аплодисментами в аэропорту. Сам видел, присутствовал при встрече первой партии нашей вакцины. Мне звонят те, у кого есть мой телефон, - аргентинские друзья, - и спрашивают, нет ли у меня лишнего пузырька «Спутника V», - отметил чрезвычайный и полномочный посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Год испытаний и пандемии, конечно, прибавил  работы нашим дипломатам. Но все это было не зря, ведь он показал главное - кто готов первым протянуть руку помощи, случись где беда: на Востоке ли, на Западе или  даже по ту сторону Атлантики.

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