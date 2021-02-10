Рэпера Гнойного арестовали на семь суток

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на семь суток рэпера Вячеслава Машнова, известно под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС. Об этом сообщили в объеденной пресс-службе судов города.

«Суд назначил семь суток ареста», - говорится в сообщении.

В отношении Машнова был составлен протокол за нецензурную брань и неприличные высказывания на Невском проспекте в районе дома 88 около полуночи 3 февраля.

Отмечается, что в семь суток ареста исполнителю зачли его пребывание чуть более двух часов в отделе полиции 6 февраля. Сам Машнов с протоколом не согласился.

Об аресте га семь суток Слава КПСС сообщил и в своем Twitter. Он также показал книги, которые принес на заседание суда, - издания о выживании в тюрьме и о женском организме.