Роспотребнадзор оставил в силе приказ о всеобщем масочном режиме в России

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране, требование соблюдать всеобщий масочный режим не отменено. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так», - заявила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она связала стабилизацию ситуации с COVID-19 c неукоснительным соблюдением обязательных мер.

Ранее власти двух российских регионов - Удмуртии и Чечни - приняли решение отказаться от обязательного ношения масок, сделав масочный режим рекомендательным.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, в свою очередь, выразил мнение, что рекомендательный режим ношения масок следует вводить на всей территории РФ. По словам Онищенко, нужно, в первую очередь, стимулировать людей вакцинироваться.