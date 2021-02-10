В Британии выявили еще два новых штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружен в графстве Бристоль на юго-западе Англии. Консультативная группа по угрозам новых респираторных вирусов при минздраве Великобритании отнесла мутацию к категории «вызывающих беспокойство».

В докладе группы отмечается, что бристольский штамм отличается от выявленного осенью кентского варианта мутацией в шиповидном белке. Подобные изменения наблюдаются также у бразильского и южноафриканского штаммов.

Специалистам также стало известно о новом штамме в Ливерпуле, его отнесли к «изучаемым вариантам», сообщает ТАСС.

В Великобритании в данный момент выявлено 76 случаев заражения коронавирусом этих разновидностей. В Службе общественного здравоохранения Англии уверены, что вакцины способны защитить от новых мутаций. Всего в стране циркулируют четыре «вызывающих беспокойства» штамма – кентской, бристольский, бразильский и южноафриканский.