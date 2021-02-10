СМИ сообщили об отъезде Юлии Навальной в ФРГ

Супруга блогера Алексея Навального Юлия улетела сегодня из России в Германию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, Навальная вылетела из аэропорта Домодедово в город Франкфурт-на-Майне.

Адвокат Юлии Навальной Светлана Давыдова не располагает сведениями о ее передвижениях. По информации ТАСС, адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев также не имеет данных об отъезде жены блогера.

Сам Навальный был задержан в январе 2021 года после возвращения из ФРГ в Россию. В пятницу, 12 февраля, должно состояться заседание суда по делу о клевете. Будут допрошены свидетели обвинения.