СМИ сообщили об отъезде Юлии Навальной в ФРГ
Сообщается, что женщина вылетела из аэропорта Домодедово в город Франкфурт-на-Майне.
© Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, Globallookpress
Супруга блогера Алексея Навального Юлия улетела сегодня из России в Германию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным издания, Навальная вылетела из аэропорта Домодедово в город Франкфурт-на-Майне.
Адвокат Юлии Навальной Светлана Давыдова не располагает сведениями о ее передвижениях. По информации ТАСС, адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев также не имеет данных об отъезде жены блогера.
Сам Навальный был задержан в январе 2021 года после возвращения из ФРГ в Россию. В пятницу, 12 февраля, должно состояться заседание суда по делу о клевете. Будут допрошены свидетели обвинения.