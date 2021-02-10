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Российские ученые нашли противораковые вещества в морских обитателях Владивостока

Светлана Иванова
17:39 10.02.2021
Речь идет о порфиринах, которые используются при лечении рака мочевого пузыря, пищевода, легких и базальноклеточной карциномы.
Российские ученые нашли противораковые вещества в морских обитателях Владивостока
© Фото: National Cancer Institute, Unsplash.com
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В организме обитателя морского дна из акватории Владивостока обнаружено противораковое вещество. Речь идет о соединениях, которые относятся к группе порфиринов и используются при лечении рака мочевого пузыря, пищевода, легких и базальноклеточной карциномы.

Открытие сделали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно со специалистами Университета Женевы, сообщили в пресс-службе ДВФУ.

Ранее вещество получали исключительно при помощи искусственного синтеза, что делало препараты на основе порфиринов дорогостоящими. По мнению заведующего лабораторией фармакологии природных соединений Школы биомедицины ДВФУ Владимира Катанаева, соединения, получаемые простым методом и из природного источника, «послужат делу развития биомедицины и, в частности, разработкам в области таргетированной антираковой терапии, основанной на натуральных соединениях».

Существо, о котором идет речь, известно под названием Ophiura sarsii. Напоминающее морскую звезду животное относится к обитателям морского дна. Особь, в чьем организме нашли порфирины, добыли на глубине 15-18 м в заливе Богдановича на острове Русский.

Ученые добавили, что Ophiura sarsii в больших количествах обитает на отмели и на глубине Японского моря, поэтому его добыча в лекарственных целях не несет угрозы для природы.

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