СМИ: Германия пыталась «выкупить» у США санкции против «Северного потока - 2»

Германия пыталась «выкупить» у США санкции против «Северного потока - 2». Пойти на сделку администрации тогда действующего американского президента Дональда Трампа предлагал министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

По информации издания Deutsche Welle, которое ссылается на немецкую экологическую неправительственную организацию, глава Минфина Германии хотел помочь США в реализации их сжиженного природного газа на сумму до миллиарда евро. В обмен он просил Вашингтон заблокировать законодательство, которое могло бы стать основанием для введения новых рестрикций в отношении трубопровода.

Однако оппозиционные немецкие политики данную идею не поддержали, заявив, что она является «грязной сделкой».

Напомним, что строительство «Северного потока - 2» было временно остановлено после того, как в декабре 2019 года США ввели против объекта и подрядчиков, занимающихся его возведением, первые санкции. Дело в том, что Вашингтон хочет поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.

В понедельник, 8 февраля, стало известно, что оператор «Северного потока - 2» планирует завершить укладку трубопровода в водах Дании до конца апреля. По информации Nord Stream 2 AG, всего осталось возвести примерно 148 километров газопровода.