В Чечне снимаются ограничения по передвижению через границы республики
Чечня снимает ограничения по передвижению через границы региона. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики», - написал Кадыров на странице своего канала.
Он подчеркнул, что это решение является очень важным в условиях растущего интереса туристов к Чеченской республике. Глава региона также сообщил, что в Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах. Но при этом он настоятельно рекомендовал носить средства защиты людям, которые входят в группу риска, в первые дни после вакцинации и тем, кто еще не переболел коронавирусом.
«Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с COVID. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний», - добавил Кадыров.
Он поблагодарил жителей Чечни за соблюдение всех ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. И отдельную благодарность выразил медицинским работникам за профессионализм и верность профессии.