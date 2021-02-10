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Путин оценил уровень доверия россиян к власти

Иван Линдеманн
15:51 10.02.2021
Президент РФ заявил, что у людей не будет складываться впечатление, что руководство страны их обманывает, если гражданам будут объяснять формирование зарплат бюджетников.
Путин оценил уровень доверия россиян к власти
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Владимир Путин выразил надежду, что в настоящее время с доверием россиян к власти все в порядке.

На совещании с членами кабинета министров президент РФ заявил, что у людей не будет складываться впечатление, что руководство страны их обманывает, если гражданам будут объяснять формирование зарплат бюджетников.

«Тогда диалог у нас с гражданами и доверие к власти будет несоизмеримо больше, чем сегодня. Хотя надеюсь, что и сегодня в целом все в порядке», - отметил глава государства.

На этом же совещании Путин поручил правительству и региональным властям внимательно изучить вопрос начисления заработных плат сотрудникам бюджетных сфер. Глава государства ожидает подготовленных решений устранения существующих проблем.

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