Возбуждено уголовное дело после гибели пациентов в больнице Подмосковья

Подмосковными следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели пациентов в коронавирусном отделении больницы в Одинцове. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в реанимационном отделении филиала Одинцовской областной больницы по неизвестным причинам произошел сбой, в результате которого подача кислорода в аппараты искусственной вентиляции легких прекратилась на 12 минут.

«По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству ГСУ СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей», - говорится в сообщении СК РФ.

Уточняется, что ход расследования уголовного дела поставлен Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.

Руководитель структурного подразделения «Никольское» ГБУЗ МО ООБ Владимир Гордеев ранее рассказал «Звезде», что в реанимационном отделении на ИВЛ находились 16 человек в тяжелом состоянии. После сбоя были оперативно задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Впоследствии скончались два человека, но не из-за отсутствия кислорода, а из-за тяжести самого заболевания.