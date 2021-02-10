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СМИ рассекретили подробности нового iPhone

Светлана Иванова
15:04 10.02.2021
Новое устройство появится на рынке уже в 2023 году.
СМИ рассекретили подробности нового iPhone
© Фото: Tron Le, Unsplash
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Аналитики портала WCCFTech пришли к выводу, что дизайн первой модели гибкого iPhone будет напоминать раскладушку от Samsung. По мнению автора материала, для своего нового смартфона Apple взяла за образец Galaxy Z Flip - компактное устройство от Samsung, выполненное в форм-факторе раскладушки. Другую разработку складного смартфона - в крупном размере - в Apple сочли бесперспективной для первой модели гибкого iPhone.

Ожидается, что новое устройство появится на рынке уже в 2023 году, причем его стоимость будет существенно ниже аналогов других производителей.

Чтобы обеспечить значительный уровень допуска при складывании или раскладывании iPhone новой модели планируется гибкого стекла Ceramic Shield.

Также предполагается, что новый смартфон Apple будет представлен в нескольких ярких цветах, благодаря чему привлечет внимание более молодой аудитории.

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