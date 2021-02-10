Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян пожаловалась на удаление ее поста в Instagram, сообщает сайт RT. Симоньян отметила, что опубликованный ею пост был «невиннейшим» и призвала закрыть иностранные соцсети в России.

«Ха, инстаграм удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты», - написала журналист в своем Telegram-канале.

Симоньян также опубликовала текст удаленного Instagram поста.

«Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен…», - говорится, в частности, в этом посте.

Сорокалетняя Симоньян с 2005 года является главным редактором RT, с 2013 года - международного информационного агентства «Россия сегодня».