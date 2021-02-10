Путин предостерег от «игр в статистику» и «крючкотворства» в вопросах зарплат бюджетникам

На совещании с членами правительства в режиме видеоконференции Владимир Путин напомнил, что смысл не в отчетах, а в обеспечении достойной оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб - важнейших для общества и страны сфер. Президент высказал недовольство «играми в статистику» некоторых государственных служб, которые занимаются «подгонкой показателей».

Глава государства добавил, что еще в 2018 году правительство отчиталось о выполнении майского указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы. В послании 2019 года «особо было обращено внимание и федеральных, и региональных властей, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство», отметил президент. Он особо подчеркнул, что «это требование никто не отменил».

«Однако очень часто мы видим, во всяком случае бывает так, скажем аккуратненько, что некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей», - сказал Владимир Путин.

Президент РФ поручил правительству и региональным властям внимательно изучить вопрос начисления заработных плат сотрудникам бюджетных сфер. Глава государства ожидает подготовленных решений устранения существующих проблем. Путин отметил, что оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой.