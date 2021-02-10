Сорванные кровли и разбитые машины: в Магадане объявили штормовое предупреждение

Десятки разбитых машин, сорванные кровли, погнутые фонарные столбы - именно таким увидели свой город жители Магадана, где скорость ураганного ветра превышает 30 метров в секунду. В столице Магаданской области было объявлено штормовое предупреждение, все экстренные и коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности.

«Погибших и пострадавших не зарегистрировано. На места вызова в городе выезжают спасатели, все городские службы работают в режиме повышенной готовности», - уточнили в мэрии Магадана.

Управление ГО ЧС магаданской администрации обратилось к жителям с просьбой воздержаться от выезда на дороги. В бухтах дежурят спасатели с целью обеспечения безопасности и наблюдения за обстановкой.