Объявленного в международный розыск Леонида Волкова арестовали заочно
Ранее СК РФ потребовал заочно арестовать Волкова на два месяца с момента задержания в России или его экстрадиции на территорию страны.
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Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в межгосударственный розыск Леонида Волкова по делу о вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для их жизней. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Леонида Волкова», - передает ее слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что СК РФ потребовал заочно арестовать Волкова на два месяца с момента задержания в РФ или его экстрадиции на территорию страны.
В соответствии со статьей «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий» ему может грозить до трех лет лишения свободы.