Объявленного в международный розыск Леонида Волкова арестовали заочно

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в межгосударственный розыск Леонида Волкова по делу о вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для их жизней. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Леонида Волкова», - передает ее слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что СК РФ потребовал заочно арестовать Волкова на два месяца с момента задержания в РФ или его экстрадиции на территорию страны.

В соответствии со статьей «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий» ему может грозить до трех лет лишения свободы.