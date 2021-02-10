В США перенесли рассмотрение вопроса об импичменте Трампа

Судебный процесс по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу отложен до завтрашнего дня. Заседание назначено на 12.00 (20.00 мск) среды, 10 февраля.

На последующих заседаниях каждая из сторон должна предоставить свои аргументы по вопросу, должен ли бывший глава государства быть подвергнут импичменту, сообщает The Guardian.

Сенат конгресса США признал конституционным процесс по импичменту. За проголосовали 56 сенаторов, против высказались 44.

Палата представителей конгресса ранее выдвинула обвинения экс-президенту. Импичмент Трампу объявлен по причине сознательного подстрекательства «к насильственному мятежу против государства». Речь идет о штурме Капитолия сторонниками бывшего президента в начале января, при котором пострадали и погибли люди.