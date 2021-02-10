В одинцовской больнице объяснили смерть находящихся на ИВЛ пациентов

В реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы по неизвестным причинам произошел сбой в подаче кислорода. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал руководитель структурного подразделения «Никольское» ГБУЗ МО ООБ Владимир Гордеев.

По его словам, подача кислорода в аппараты искусственной вентиляции легких прекратилась на 12 минут.

«Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб», - сказал он.

Всего же в момент сбоя на ИВЛ находились 16 человек в тяжелом состоянии. Двое позднее скончались, но не из-за отсутствия кислорода, а из-за тяжести заболевания, уточнил Гордеев.

«Все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей. На данный момент проводится проверка правоохранительными органами», - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что трое пациентов, подключенных к ИВЛ, погибли. Это якобы произошло из-за отключения системы подачи кислорода.