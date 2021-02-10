В центре имени Гамалеи спрогнозировали сценарий дальнейшей вакцинации от COVID-19

Основная часть вакцинации россиян от новой коронавирусной инфекции может быть завершена к середине июля. С таким заявлением выступил заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«По оптимистическому сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, будет достигнуто 70% иммунной прослойки - это условие, которое позволяет остановить эпидемиологический процесс; по пессимистическим сценариям процесс вакцинации будет завершен до начала осени», - цитирует РИА Новости слова Логунова.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что в стране развернуто 3 655 пунктов вакцинации от COVID-19. До этого Министерство здравоохранения России расширило категории граждан, которые могут вакцинироваться от коронавируса в рамках календаря профилактических прививок. Так, в приоритетную категорию включены лица в возрасте 60 лет и старше, а также те, кто проживает в городах с численностью населения миллион человек и более.

Также в группу попали работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и люди, страдающие хроническими заболеваниями.