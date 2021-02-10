Путин поручил кабмину устранить проблемы с зарплатами бюджетников
Глава государства отметил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству и региональным властям внимательно изучить вопрос начисления заработных плат сотрудникам бюджетных сфер. Глава государства ожидает подготовленных решений устранения существующих проблем.
«Главное - необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы», - сказал глава государства на совещании с членами правительства.
Президент добавил, что оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой. Ранее Путин отметил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы данные сходились по отчетам.