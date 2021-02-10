В стране и мире Путин поручил кабмину устранить проблемы с зарплатами бюджетников Ян Брацкий Глава государства отметил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству и региональным властям внимательно изучить вопрос начисления заработных плат сотрудникам бюджетных сфер. Глава государства ожидает подготовленных решений устранения существующих проблем. «Главное - необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы», - сказал глава государства на совещании с членами правительства. Президент добавил, что оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой. Ранее Путин отметил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы данные сходились по отчетам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика