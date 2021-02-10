В Кремле оценили слова Борреля о новых санкциях

В Кремле продолжат внимательно следить за высказываниями главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который призывает к введению против России новых санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Комментируя итоги минувшего визита Борреля, он напомнил, что переговоры с ним были шире, чем обсуждение ситуации с Алексеем Навальным.

«Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, что по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, - того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного. Непонятно только, в чем его поддерживают», - сказал Песков, комментируя заявление Борреля.

О том, что любые санкционные шаги не останутся без ответа официальной Москвы, ранее предупредила и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она еще раз подчеркнула контрпродуктивность санкционной риторики в отношении России.

Жозеп Боррель, посетивший Москву на минувшей неделе, допустил введение новых санкций против РФ. С его слов, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.