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В Кремле оценили слова Борреля о новых санкциях

Ян Брацкий
14:02 10.02.2021
Ранее глава европейской дипломатии допустил введение против России новых ограничений на заседании Совета глав МИД стран ЕС.
В Кремле оценили слова Борреля о новых санкциях
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Кремле продолжат внимательно следить за высказываниями главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который призывает к введению против России новых санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Комментируя итоги минувшего визита Борреля, он напомнил, что переговоры с ним были шире, чем обсуждение ситуации с Алексеем Навальным.

«Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, что по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, - того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного. Непонятно только, в чем его поддерживают», - сказал Песков, комментируя заявление Борреля.

О том, что любые санкционные шаги не останутся без ответа официальной Москвы, ранее предупредила и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она еще раз подчеркнула контрпродуктивность санкционной риторики в отношении России.

Жозеп Боррель, посетивший Москву на минувшей неделе, допустил введение новых санкций против РФ. С его слов, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.

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