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Вакциной от COVID-19 «Спутник V» привились 2,2 миллиона россиян

Роман Захаров
14:15 10.02.2021
В центре Гамалеи сообщили, что сделать прививку препаратом сможет большинство граждан РФ.
Вакциной от COVID-19 «Спутник V» привились 2,2 миллиона россиян
© Фото: Ddp Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Около 2,2 миллиона человек получили первый компонент вакцины от COVID-19 «Спутник V», двумя компонентами препарата привились свыше 1,7 миллиона человек. Такое заявление сделал заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«Около 2,2 миллиона человек получили вакцину... это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 миллиона человек. Можно отметить хороший уровень безопасности вакцины», - сообщил специалист, выступая в рамках круглого стола «Вакцинация от COVID-19 - эффективный барьер вызовам пандемии».

Также, по его словам, вакцину от коронавируса сможет получить большинство граждан России. 

Вакцина «Спутник V» - первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Минздрав РФ зарегистрировал его в середине августа прошлого года. Вакцину создали в центре имени Гамалеи при содействии Министерства обороны России.

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