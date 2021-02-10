Породит взрыв чудовищной мощности: астрономы обновили прогнозы по столкновению астероида Апофис с Землей

Астрономы пересмотрели вероятность столкновения астероида Апофис с Землей в 2068 году. В соответствии с данными NASA риск того, что космический камень врежется в нашу планету, составляет 0,00026%.

Стоит отметить, что Апофис приблизится к Земле и ранее - в 2029 и 2036 годах, однако расчеты астрономов полностью исключают вероятность столкновения астероида с нашей планетой во время ближайших сближений, пишет Express.

Апофис, чей радиус составляет 325 метров, получил свое название в честь древнеегипетского бога Апопа (по-гречески - Апофис) - змея-разрушителя, стремящегося уничтожить Солнце. Согласно скорректированным данным NASA, астероид отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год. Это может привести к тому, что в 2068 году он столкнется с Землей.

Эксперты подсчитали, что в случае гипотетического столкновения астроида с Землей произойдет взрыв мощностью более 1 200 мегатонн в тротиловом эквиваленте, способный образовать кратер на поверхности нашей планеты длиной в пять километров и стереть с лица земли крупный город.

Стоит отметить, что прогнозы вероятного столкновения Апофиса с Землей в 2068 году регулярно пересматриваются. Сначала астрономы были убеждены, что это сближение астероида, как и в 2029 и 2036 годах, не несет в себе никакой угрозы Земле. Однако затем ученые все же допустили вероятность столкновения из-за так называемого эффекта Ярковского - ускорения, которое приобретает Апофис из-за неоднородного теплового излучения.