Госдума приняла законопроект об увеличении штрафов для участников незаконных митингов

Административные штрафы за неподчинение сотрудникам полиции в ходе публичных акций будут повышены. Соответствующий законопроект приняли депутаты Государственной думы. Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, Росгвардии, Минобороны, ФСБ или ФСИН в ходе несогласованных митингов, пикетов и демонстраций повлечет за собой штраф до 20 тысяч рублей.

В качестве дополнительной меры наказания предусмотрены административный арест на срок до 30 суток либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Совершившие те же нарушения должностные лица заплатят 40 тысяч, юридические - до 100 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Помимо этого, возрастут штрафы на неповиновение силовикам в целом. За однократное подобное нарушение гражданин заплатит от двух до четырех тысяч рублей либо отправится под арест на две недели.