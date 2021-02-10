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Ученые спрогнозировали очередную волну пандемии коронавируса

Светлана Иванова
13:03 10.02.2021
Постоянные мутации коронавируса могут привести к новому витку пандемии летом 2021 года.
Ученые спрогнозировали очередную волну пандемии коронавируса
© Фото: Serhii Hudak, Keystone Press Agency
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Очередная волна пандемии COVID-19 может набрать силу к началу лета 2021 году. Такие прогнозы дала группа американских и французских ученых, построившая модель сценариев распространения вируса. Как указали исследователи в работе, результаты которой опубликованы на сервере препринтов medRxiv, причиной новой волны пандемии станет развитие новых, более заразных вариантов SARS-CoV-2.

По мнению ученых, сможет ли человечество остановить очередной виток пандемии, зависит от эффективности вакцин против мутаций вируса.

Исследователи подчеркнули, что введение мер, включающих закрытие предприятий и учебных заведений, тестирование и отслеживание контактов, социальное дистанцирование, не достаточно для предотвращения повторных волн инфекции. И хотя ограничения помогли проконтролировать передачу вируса, остановить его без вакцинации не представляется возможным, указали ученые.

Сотрудники Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Университета Гренобль-Альпы во Франции пояснили, что из-за возникающих мутаций вируса, делающих его все более заразным, существует значительная неопределенность в сроках и интенсивности будущих волн.

Вместе с тем моделирование показало, что быстрая вакцинация и раннее введение режима изоляции являются эффективными мерами, позволяющими существенно снизить смертность от COVID-19.

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