Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок во всех регионах РФ

Роман Захаров
13:14 10.02.2021
Специалист считает, что такие действия позволят стимулировать вакцинацию от опасной инфекции.
Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок во всех регионах РФ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Рекомендательный режим ношения масок нужно вводить на всей территории РФ, а не только в Удмуртии. Такую точку зрения высказал бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Надо этим заниматься, и не только в Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное - стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией», - объяснил Онищенко свою позицию в беседе с РИА Новости.

Специалист считает, что вакцинация и большое количество переболевших в Удмуртии позволяет установить рекомендательный режим ношения масок с 12 февраля, однако в связи с послаблениями все же необходимо усилить мониторинг за соблюдением мер на разных мероприятиях.

«Если немедленно отслеживать и если что-то возникает, то принимать дополнительные меры уже по объектам точечно», - уточнил он.

Ранее губернатор Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля власти снимут ограничения по режиму работы точек общественного питания. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.