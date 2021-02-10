Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок во всех регионах РФ

Рекомендательный режим ношения масок нужно вводить на всей территории РФ, а не только в Удмуртии. Такую точку зрения высказал бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Надо этим заниматься, и не только в Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное - стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией», - объяснил Онищенко свою позицию в беседе с РИА Новости.

Специалист считает, что вакцинация и большое количество переболевших в Удмуртии позволяет установить рекомендательный режим ношения масок с 12 февраля, однако в связи с послаблениями все же необходимо усилить мониторинг за соблюдением мер на разных мероприятиях.

«Если немедленно отслеживать и если что-то возникает, то принимать дополнительные меры уже по объектам точечно», - уточнил он.

Ранее губернатор Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля власти снимут ограничения по режиму работы точек общественного питания.