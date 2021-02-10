Мадуро назвал сроки поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна получит первую партию российской вакцины «Спутник V» на следующей неделе.

Ранее политик рассказал, что в ходе клинических испытаний препарат, разработанный институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, показал 100%-ую эффективность.

Кроме того, в январе врач и руководитель исследованиями вакцины Алексис Гарсия Пиньера заявил, что в Венесуэле не было зарегистрировано серьезных осложнений у добровольцев, которые приняли участие в клинических испытаниях российского препарата.

Ранее стало известно, что правительство Бразилии намерено закупить 10 миллионов доз вакцины «Спутник V». По данным ВОЗ, южноамериканская страна находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.