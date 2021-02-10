Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовательных целях

Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны для образовательных целей. Об этом заявила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун. Запрет не касается ноутбуков и планшетных компьютеров, уточнила она.

«Введены требования к электронным средствам обучения. Введен запрет на использование мобильных средств связи в целях образовательных. Нельзя использовать личные мобильные телефоны для проведения образовательной программы», - отметила Шевкун, слова которой приводит РИА Новости.

Согласно данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, до 80 процентов учеников используют личные мобильные телефоны для поиска необходимой учебной информации. По мнению директора НИИ Владислава Кучмы, это самый неподходящий для этих целей гаджет. Все дело в маленьком размере дисплея, который значительно увеличивает нагрузку на зрение школьника.