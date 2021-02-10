Эксперт рассказал, что делать, если данные банковской карты попали к мошенникам

Ни для кого не секрет, что в последнее время в России участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка и получают от своих жертв информацию об их банковских картах, после чего похищают денежные средства. О том, как вести себя, если вдруг вы сообщили мошенникам персональные данные, в беседе со «Звездой» рассказал руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

«Блокировать карточку нужно в двух случаях. Первый - это когда во время звонка вы сообщили карточные данные. Нужно сразу звонить в банк или блокировать карточку через мобильное приложение. Этот случай достаточно распространен, потому что злоумышленники используют множество способов, чтобы выявить информацию. Представляются сотрудниками банка, предлагают продиктовать данные роботу. Или для повышения доверия диктуют какие-то доступные персональные данные из интернета или из утечек. Важно помнить, что сотрудники банка при звонке никогда не запрашивают данную информацию, и если вы сомневаетесь в звонке, то сразу сбрасывайте и перезванивайте в банк. Второй случай - это когда пользователь оставил свои карточные данные, например, в интернете либо продиктовал их неизвестно кому. И приходит СМС с подтверждением перевода куда-либо. Тогда злоумышленники звонят и пытаются выяснить этот код. В таком случае тоже нужно немедленно положить трубку, сообщить в банк о мошенничестве и заблокировать карточные данные», - объяснил специалист.

Костиков отметил, что в случае если вы нигде не оставляли данных карты и никому их не сообщали, то будет достаточно просто прекратить диалог и сообщить в службу поддержки банка о мошенничестве.

Ранее в МВД РФ рассказали, как не стать жертвой мошенников в интернете. При этом в ведомстве подчеркнули, что основной проблемой российских граждан является доверчивость.