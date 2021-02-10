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Названы главные изменения для дачников в новом году

Светлана Иванова
12:35 10.02.2021
Новые правила касаются пожарной безопасности, лицензирования скважин, уборки мусора и нецелевого использования земли.
Названы главные изменения для дачников в новом году
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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С 2021 года дачникам придется жить по новым правилам. Изменения касаются пожарной безопасности, лицензирования скважин, уборки мусора и нецелевого использования земли. На новые меры обратил снимание телеканал «360°».

Во-первых, желающим пожарить шашлык на своем участке придется организовать специальные места. Согласно новым правилам, теперь для разведения открытого огня необходимо наличие ямы глубиной 0,3 метра и не более одного метра в диаметре; место в радиусе десяти метров должно быть очищено от сухостоя, сухой травы и горючих веществ; расстояние от мангалов и жаровней до ближайшей постройки не должно быть менее пяти метров, и не менее двух метров – до легко воспламеняемых предметов.

Во-вторых, после изменений в законе «О недрах» необходимо лицензировать все скважины общего пользования в СНТ. Нарушение чревато получением штрафа: от трех до пяти тысяч рублей для дачников, от 800 тысяч до 1 миллиона рублей – для компаний и предприятий, от 30 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц. Нововведение не затронет личные скважины дачников.

В-третьих, с 1 января 2021 года дачники обязаны поддерживать порядок на участках, вовремя убирая мусор, сухие растения и подстригая газон. Также запрещено устраивать свалки любых отходов в СНТ и на прилегающей к нему территории, включая леса и на сельхозземли.

В-четвертых, с конца 2020 года введены штрафы за нецелевое использование земли. Дачникам придется заплатить 0,5-1% от кадастровой стоимости участка; должностным лицам - 1-1,5% от кадастровой стоимости; компаниям и предприятиям - 1,5-2% от кадастровой стоимости.

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