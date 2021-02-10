Депутаты Госдумы не поддержали идею о выходном 1 сентября для родителей первоклассников

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект о выходном дне 1 сентября для родителей первоклассников. Инициатива была внесена на рассмотрение депутатов 28 августа. На Охотном Ряду ей дали отрицательное заключение, напомнив о возможности разделения ежегодного отпуска.

«Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска», - говорится в тексте законопроекта.

Авторы законопроекта привели доводы профессиональных психологов, которые отметили важность родительской поддержки на первой в жизни школьника учебной линейке.

Ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, одна из инициаторов законопроекта о выходном дне, привела данные, согласно которым 83% родителей берут отгул в День зданий. Еще 37% опрошенных не могут этого сделать из-за разногласий со своим работодателем.