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Депутаты Госдумы не поддержали идею о выходном 1 сентября для родителей первоклассников

Ян Брацкий
12:23 10.02.2021
Согласно статистике, 83% опрошенных родителей берут на работе отгул в День знаний, чтобы присутствовать на школьной линейке.
Депутаты Госдумы не поддержали идею о выходном 1 сентября для родителей первоклассников
© Фото: Дмитрий Владимирович, Pixabay
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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект о выходном дне 1 сентября для родителей первоклассников. Инициатива была внесена на рассмотрение депутатов 28 августа. На Охотном Ряду ей дали отрицательное заключение, напомнив о возможности разделения ежегодного отпуска.

«Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска», - говорится в тексте законопроекта.

Авторы законопроекта привели доводы профессиональных психологов, которые отметили важность родительской поддержки на первой в жизни школьника учебной линейке.

Ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, одна из инициаторов законопроекта о выходном дне, привела данные, согласно которым 83% родителей берут отгул в День зданий. Еще 37% опрошенных не могут этого сделать из-за разногласий со своим работодателем.

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